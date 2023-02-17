مصطفى محمد يصنع هدفًا في تعادل نانت مع يوفنتوس بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - ساهم المحترف المصري مصطفى محمد في قيادة فريقه نانت الفرنسي لخطف تعادل ثمين خارج أرضه أمام يوفنتوس، مساء اليوم الخميس، في إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

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مع بداية المباراة نجح يوفنتوس في خطف هدف مبكر عن طريق مهاجمه دوشان فلاهوفيتش عند حلول الدقيقة الثالثة عشرة، لكن البيانكونييري لم ينجح في الحفاظ على تقدمه، إذ بحلول الدقيقة 60 عاد نانت إلى نقطة الصفر بقيادة مصطفى محمد الذي صنع هدفًا سجله زميله لودوفيتش بلاس.

ويتجدد اللقاء بين يوفنتوس ونانت، يوم الخميس المقبل، على ملعب النادي الفرنسي، في إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

ويحتاج نانت لتحقيق الفوز بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل لربع النهائي وكتابة التاريخ بالإطاحة بالعملاق الإيطالي.

يذكر أن نانت يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز التاسع بترتيب الدوري الايطالي برصيد 29 نقطة