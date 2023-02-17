إمام عاشور يقود ميتيلاند للتعادل مع سبورتينج لشبونة

ياسر رشاد - القاهرة - قاد إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وفريق ميتيلاند الدانماركي الحالي فريقه للتعادل مع سبورتينج لشبونة، والتي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب ستاد الفالادي، ضمن مواجهات دور خروج المغلوب من منافسات الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

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إمام عاشور يسجل هدفه الأول مع ميتلاند الدنماركي

وانتهت مباراة ميتيلاند بالتعادل مع سبورتينج لشبونة بهدف لكل فريق، وافتتح التسجيل اللاعب إمام عاشور بعد تسديدة من مسافة بعيدة سكنت مرمى الفريق البرتغالي بعد الخروج الخاطئ للكرة من حارس المرمى، ليكسنها الدولي

المصري الشباك في الدقيقة 77 من المباراة.

وأعلن إمام عن اول اهدافه في أوروبا قبل ان يتعادل اللاعب سيباستيان كواتيس لسبورتينج في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

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