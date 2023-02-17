أبطال الباراتايكوندو يتألقون ببطولة مصر الدولية ويحققون 17 ميدالية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر الباراتايكوندو نتائج إيجابية في بطولة مصر الدولية، بالحصول على 17 ميدالية مختلفة، في البطولة التي أقيمت داخل صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد انتهاء منافسات بطولة مصر الدولية للتايكوندو التي أقيمت خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

وحصد منتخب مصر الباراتايكوندو على 5 ذهبيات و3 فضيات و9 برونزيات، حيث حقق الميداليات الذهبية كل من سلمى علي بوزن 52 كجم ونوران الصاوي بوزن 57 كجم ومريم محمد بوزن 65 كجم وعبدالرحمن محمود بوزن 70 كجم بالإضافة إلى مصطفى يوسف بوزن +80 كجم.

بينما حقق الميداليات الفضية كل من عبالدرحمن إسماعيل بوزن 58 كجم وأنس محمد صالح بوزن 80 كجم ومصطفى أشرف بوزن +80 كجم.

وعلى صعيد الميداليات البرونزية فحققها كل من مصطفى محمد زكي بوزن 70 كجم وأحمد عبدالمجيد بوزن 80 كجم ومحمود عبدالعال بوزن 63 كجم ويوسف رشوان السيد بوزن 58 كجم ومحمد ناصر شعبان بوزن +80 كجم أحمد بدوي بوزن 70 كجم وأحمد علي بوزن 80 كجم ومحمد شعبان بكير بوزن 63 كجم ومؤمن عباس بوزن 58 كجم.

وقام بتسليم الميداليات للأبطال كل من السيد إدى إيساكا رئيس الاتحاد الإفريقى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولى والسيد إدريس الهلالى رئيس الاتحاد العربى للتايكوندو

ونائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والسيد على صابر رئيس الاتحاد الليبى والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي والسيد محلى الجابر أمين عام اللجنة البارالمبية العراقية والمحاسب حازم قنديل والمهندس محمد عجيزه أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتايكوندو والسيد بالا دايى أمين عام الاتحاد الافريقى للتايكوندو والسيد يوسف بن على المراقب الدولى للبطولة ووالسيدين رئيس الاتحاد الإثيوبي للتايكوندو ورئيس البعثة الباراليمبية العراقية.

وعلى صعيد آخر، فكان قد حقق منتخب مصر الأول للتايكوندو 42 ميدالية مختلفة ببطولة مصر الدولية المفتوحة التي انتهت منافستها بالأمس والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك.