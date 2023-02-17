إنبي يغلق صفحة بيراميدز وعينه على نقاط طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق الجهاز الفني لفريق إنبي لكرة القدم بقيادة تامر مصطفى صفحة مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الإثنين المقبل في السابعة مساءً ضمن الجولة التاسعة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز.

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وكان الفريق قد خسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف رغم تقدمه في بداية اللقاء بعدف لرفيق كابو.

ويستأنف الفريق مرانه بعد غد" السبت" بعد حصول اللاعبين على راحة غدا " الجمعة".

ويعود للمران رضا سيد حارس المرمى العائد بعد ايقاف في مباراة اليوم بسبب الإنذار الثالث.

وتخلو قائمة الفريق من أي إصابات أو إيقاف وهو مايعطي للجهاز الفني فرصة لاستغلال كل أوراقه في مباراة تعد بـ6 نقاط نظرا لموقف الفريقين إنبي وطلائع الجيش.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة أن مباراة بيراميدز كانت صعبة ولكن بعض الأخطاء البسيطة أضاعت على الأقل نقطة مبديا تفاؤله باللقاءات المقبلة خاصة مع انسجام اللاعبين ونجاحهم في أن يكونوا ندا لفريق ينافس على بطولة الدوري.

وقال إن الجهاز الفني واللاعبين لديهم ثقة كبيرة أن الخروج من أزمة المخرة مسألة وقت فقط وسيعود الفريق لحصد الانتصارات والنقاط واحتلال مركز متقدم مع نهاية الدوري.

وتغلب فريق بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت

بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري الممتاز.

افتتح رفيق كابو التسجيل لفريق إنبي في الدقيقة 13، ونجح رمضان صبحي في إحراز هدف التعادل لفريق بيراميدز في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول للمباراة بتعادل الفريقين بهجف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 67 نجح محمد حمدي في تسجيل الهدف الثاني لفريق بيراميدز.

بهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد إنبي عند 16 نقطة في المركز الـ 15

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود صابر - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: رمضان صبحي.

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