مدرب الترجي يعلن نتيجة شكوى المريخ السوداني في الاتحاد الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، القرار الصادر من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشان شكوى نادي المريخ السوداني ضد الفريق التونسي.

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أزمة بين الترجي والمريخ السوداني:

وكان فريق المريخ السوداني قد طالب باحتساب نتيجة اللقاء الذي جمعه بالترجي التونسي لصالحه، التي كانت ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الترجي التونسي قد أجرى تغيراته الـ5 خلال 4 توقفات مختلفة في المباراة ضد المريخ، وهو ما اعترض عليه فريق نادي الزمالك وعلى ما حدث خلال اللقاء.

ونشر المدير الفني التونسي نبيل معلول، مدرب فريق الترجي، من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.. الكاف يقر بنتيجة الميدان أمام المريخ السوداني في لقاء الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا".

وكان الفارس الأبيض قد تدخل في القضية وأرسل استفسار للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للحفاظ على حقوق النادي على المستويات كافة.

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