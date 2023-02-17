ضربة مزدوجة لـ برشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد في إياب الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة الاسباني، ضربة مزدوجة قبل مواجهة مانشستر يونايتد، في إياب دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي.

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ويغيب ثنائي برشلونةن بيدري، وجافي، عن مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، في ضربة قوية للبلوجرانا، حيث سيغيب بيدري بسبب الإصابة، بينما يغيب جافي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأعلن برشلونة منذ قليل أن لاعبه بيدري تعرض لإصابة في عضلة الفخذ اليمني المستقيمة، مشيرًا أن اللاعب سخضع لاختبارات طبية لمعرفة حجم الإصابة.

بينما يغيب جافي لحصوله على بطاقة صفراء في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد التي اقيمت الليلة في كامب نو.

حسم التعادل نتيجة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

بادر برشلونة بتسجيل هدف التقدم ماركوس ألونسو

في الدقيقة 50، ثم أدرك مانشستر يونايتد التعادل سريعا بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق ماركوس راشفورد.

ورد مانشستر يونايتد بهدف ثان مع الدقيقة 59 بهدف عن طريق الخطأ سجله كوندي مدافع برشلونة في مرماه، قبل أن يرد النادي الكتالوني بهدف التعادل في الدقيقة 76 بتوقيع رافينيا.

ويتجدد اللقاء بين مانشستر يونايتد وبرشلونة في جولة الحسم بمباراة الإياب، يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري، على ملعب أولدترافورد بمدينة مانشستر الانجليزية، لحسم صاحب بطاقة العبور إلى دور ربع النهائي ببطولة الدوري الاوروبي.