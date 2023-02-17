الامارات | «الشارقة للمرأة» تطلق فعالية «الطوق الذهبي» الرياضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في 26 فبراير الجاري، مهرجاً مجتمعياً بعنوان «الطوق الذهبي» الرياضي، تجسيداً لنهج المؤسسة في نشر الممارسات الرياضية بين أفراد المجتمع.

وقالت المؤسسة في بيان أمس، إن فكرة المهرجان الرياضي، والذي يقام على شاطئ خورفكان، تتلخص في إقامة بطولة في كرة السلة «3 في 3» بمشاركة لاعبات من مختلف الأعمار من خلال التنافس بين فريقين على سلة واحدة، وكل فريق مكون من ثلاث لاعبات ولاعبة احتياط.

وتهدف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من وراء إطلاق فعالية الطوق الذهبي، إلى نشر رياضة كرة السلة في المجتمع النسائي، والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة.

وتم تحديد زمن المباراة في الفعالية بـ10 دقائق، أو تسجيل 21 نقطة قبل انتهاء زمن المباراة، واشتراط الحضور إلى الملعب قبل بداية المباراة بـ20 دقيقة على الأقل، مع الالتزام بالزي الرياضي الموحد لكل فريق.

ويتوج الفريق الفائز بالمركز الأول بكأس وميداليات ذهبية، فيما يحصل الفريق الثاني على الميداليات الفضية، بينما يحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على الميداليات البرونزية.