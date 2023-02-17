الامارات | «ميمي كاكوشي» تطلب لقب «الأوكس الإماراتي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلب بطلة «1000 غينيز الإماراتي» المهرة «ميمي كاكوشي» المملوكة إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، الجمع بين ثنائية البطولات الكلاسيكية، حين تخوض تحدي «الأوكس الإماراتي» المخصصة للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر رملي، وتجري في الشوط الثالث من الأمسية السابعة لموسم كرنفال كأس دبي العالمي اليوم، التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان، وترعى أشواطها السبعة «موانئ دبي العالمي» بإجمالي جوائز تبلغ 780 ألف دولار.

وتتضمن الأمسية ثلاث بطولات رئيسة تحمل التصنيف الرفيع، تستهل بالشوط الافتتاحي «مزرعة الروية»، ثم كأس «ند الشبا» في الشوط السادس، ويعدّ بمثابة السباق التحضيري لـ«كأس دبي الذهبي»، ضمن أمسية «كأس دبي العالمي» مارس المقبل، قبل أن يشهد الشوط السادس انطلاق سباق «دبي ميلينيوم ستيكس».

وتطمح «ميمي كاكوشي» إلى مواصلة تألقها على المسارات الرملية، وحصد الانتصار الثالث على التوالي في الموسم الحالي. وتواجه تحدي ستة من نخبة مهرات الثلاث سنوات، منهن المهرة الأميركية الأعلى تصنيفاً «آم بليز». ويدفع «غودولفين» بأربعة من ممثليه، بطموح إضافة الكأس الـ10 تاريخياً والسابعة على التوالي في سباق «ند الشبا»، ويتقدمها بطلا سباق «الخيل تروفي» في نسختيه الأخيرتين، «سسكاني» بإشراف شارلي آبلبي، و«غلوبال هيت» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، إلى جانب «كيمباري» و«بريليانت لايت».

ويتقدم بطل سباق «سراتوغا ديربي» لخيول الفئة الأولى، الجواد «نيشن برايد» ثلاثية خيول «غودولفين» في الشوط السادس، بطموح إهداء الفريق اللقب الثامن تاريخياً في سباق «دبي ميلينيوم ستيكس». كما يعول شارلي آبلبي على خدمات «أوتومان فليت»، فيما يدفع المدرب سعيد بن سرور بـ«ديزرت فاير» الذي حقق فوزاً حاسماً بسباق «الراشدية» العام الماضي.

«غودولفين» يدفع بـ3 خيول لإحراز اللقب الثامن تاريخياً في سباق «دبي ميلينيوم ستيكس».