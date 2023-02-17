الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان - الشارقة 17:30
كلباء - العين 17:30
الوصل - النصر 20:15
دوري أبطال إفريقيا
المريخ - الزمالك 17:00
شبيبة القبائل - الوداد 23:00
ساسولو - نابولي 23:45
الدوري الفرنسي
أوكسير - ليون 00:00
الدوري السعودي
النصر - التعاون 19:00
الوحدة - الرائد 21:30
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