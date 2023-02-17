اخبار الرياضه

الامارات | أبوظبي تستضيف بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل في جزيرة الحديريات خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري، أولى جولات موسم «وورلد بادل تور 2023»، البطولة الاحترافية الرائدة عالمياً لرياضة البادل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع «غلوبال مايس أورغنايزيشين ليمتد».

وسيتنافس 128 لاعباً دولياً من الرجال والسيدات على المركز الأول، وجائزة نقدية إجمالية قدرها 250 ألف يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا