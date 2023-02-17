الامارات | 28 فبراير موعد المباراة الخيرية لأساطير العالم ونجوم الإمارات في مونديال 90

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي في 28 فبراير الجاري المهرجان الخيري العالمي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، ويخصص ريعه لمصلحة «أصحاب الهمم» في آسيا، ويتضمن مباراة كرة القدم التي تجمع نجوم كأس العالم والقارة الصفراء، ويستضيفها استاد زعبيل في نادي الوصل.

وينظم المهرجان اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ونادي «لافال يونايتد» لكرة القدم في دبي، على أن تجمع مباراة نجوم كأس العالم وآسيا بين طرفيها كلاً من أساطير المنتخب البرازيلي، روبيرتو كارلوس، وروماريو، وكارلو دونغا، وكافو، وألدايير، وزيكو، بجانب الجزائري الأخضر بلومي، والمصري عصام الحضري، فيما يمثل نجوم آسيا كل من العراقي نشأت أكرم، والكويتي عبدالله وبران، والعماني أحمد كانو، والقطري مبارك مصطفى، والبحريني طلال يوسف، جنباً إلى جنب مع نجوم الكرة الإماراتية في مونديال 90، عدنان الطلياني، محسن مصبح، عبدالرحمن محمد، عبدالقادر حسن، فهد خميس، عبدالله سلطان، حسين غلوم، ناصر خميس، بخيت سعد، فهد عبدالرحمن.

وجاء الإعلان عن تفاصيل المهرجان ومباراة نجوم كأس العالم وآسيا، خلال المؤتمر الصحافي عقد أمس في مجلس دبي الرياضي، وحضره أمين عام المجلس سعيد حارب، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، ورئيس مجلس إدارة نادي «دبي لأصحاب الهمم» جمعة ثاني بالرقاد، ورئيس مجلس إدارة نادي «لافال يونايتد» يحيى كردي، والمدير التنفيذي لنادي الوصل وليد الشيباني، ومدير المكتب الإعلامي في نادي الوصل مروان الحل، والرئيس التنفيذي لمجموعة بن غاطي للتطوير محمد بن غاطي، ومدير عام الحبتور للسيارات رافين سي.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، في كلمته بالمؤتمر: «المهرجان الخيري ينطلق من الإمارات إلى العالم، لدعم أصحاب الهمم في قارة آسيا، وسعادتنا كبيرة بأن نكون جزءاً من هذا الحدث، وندعم تنفيذه وتحقيق أهدافه الإنسانية الكبيرة، ونشكر اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي (لافال يونايتد)، وكل الداعمين لهذا المهرجان الرياضي الإنساني، الذي يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في خدمة المبادرات والجهود الإنسانية، وندعو جمهورنا العزيز لمتابعة فعاليات المهرجان، والإسهام في نجاحه جنباً إلى جنب بالاستمتاع بمباراة نجوم العالم وآسيا المرتقبة».

من جهته، قال رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، إن «هذه المبادرة الخيرية هي امتداد لدور الإمارات الريادي في دعم (أصحاب الهمم)، وجهودها الكبيرة في تعزيز المبادرات الإنسانية»، مؤكداً أن «اللجنة البارالمبية الآسيوية ستواصل مسيرة العمل والعطاء من أجل دفع رياضة (أصحاب الهمم) في القارة، وتوفير البرامج والخطط».