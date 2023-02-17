الامارات | مجلس شركة النصر الجديد يعقد اجتماعه الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم اجتماعه الأول، أول من أمس، برئاسة عبدالله سالم بن طوق، وحضور أعضاء المجلس، كل من محمد عتيق ثاني، وعادل محمد شاكري، وعبدالله أحمد الطاير، والدكتور حمد رحمة الفلاسي.

وقال المركز الإعلامي لنادي النصر في بيان إن رئيس المجلس عبدالله بن طوق بدأ الاجتماع بتقديم الشكر إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، على الثقة الغالية التي أولاها سموه إياه، ولأعضاء المجلس الجديد للشركة، مؤكداً على أن «المجلس سيعمل وفق توصيات وتوجيهات سموه للمضي قدماً بمسيرة النادي نحو تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات».

وشدد رئيس شركة الكرة على أن «جميع الأعضاء الجدد سيعملون بروح الفريق الواحد، وسيبذلون قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة التي تتطلب الكثير من التضحيات والتعاون المشترك لتحقيق أهداف العميد وتطلعات جمهوره»، مؤكداً على أن «مجلس الإدارة سيتعاون مع جميع منتسبي النادي لما فيه مصلحة (العميد)، ليعود النصر إلى مكانته في صدارة أندية الدولة».