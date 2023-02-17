الامارات | «طريق الصدارة» للشارقة يمرّ من خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق خورفكان الساعة 17:30 مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، فريق الشارقة ضمن الجولة الـ17 لدوري أدنوك للمحترفين. ويأمل خورفكان في إحداث المفاجأة لتحسين ترتيبه في الدوري، والاقتراب أكثر من منطقة الأمان، بينما يريد الشارقة الفوز لاستعادة الصدارة من شباب الأهلي صاحب الـ36 نقطة، مقابل 34 للشارقة الثاني، بينما لدى خورفكان 16 نقطة في المركز الـ10. وستكون المباراة مواجهة خاصة جديدة لمدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري مع فريقه السابق، وكذلك حوار متجدد مع المدرب الروماني كوزمين.

ويخوض الشارقة المباراة بروح معنوية عالية بعد الانتصارات الأخيرة، آخرها الجولة الماضية برباعية على عجمان. ويراهن على عناصره المتألقة، البرازيلي كايو والإسباني ألكاسير، وكذلك الوافد الجديد دجانيني.