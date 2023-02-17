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الامارات | «تنفيذي» اليوم الرياضي الوطني يتبنى «الاستدامة الرياضية»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني عن تبنيه لمفهوم جديد يتماشى مع إعلان العام الجاري عاماً للاستدامة، وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة من الحدث في الثاني من مارس المقبل التي تقام بشعار «الإمارات تجمعنا».

ويتمثل هذا المفهوم في تطبيق معايير «الاستدامة الرياضية» تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2023 عاماً للاستدامة، ودعوة سموه جميع فئات المجتمع إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري للدولة الرائدة في قطاع الاستدامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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