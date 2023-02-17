الامارات | «ديربي بر دبي».. طموحات مختلفة بين الوصل والنصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل والنصر «ديربي بر دبي» بطموحات مختلفة، عندما يلتقي الفريقان اليوم في الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 20:15 على استاد الوصل في زعبيل، إذ ينافس الوصل على الاقتراب من صدارة الترتيب، بينما يعيش «العميد» وضعاً صعباً في المراكز الأخيرة، ويسعى بشدة إلى الابتعاد عن خطر الهبوط. ويمتلك «الفهود» 32 نقطة في المركز الثالث، بينما لدى «الأزرق» 14 نقطة في المركز الـ12، حيث يعد المكسب مطلباً أساسياً لكل فريق. ويأمل «الأصفر» أن يواصل انتصاراته بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين على البطائح ودبا، وبات على بُعد أربع نقاط من شباب الأهلي المتصدر.

ورغم تفوق الوصل على النصر في الموسم الحالي من ناحية المستوى والنتائج، فإن «الإمبراطور» يسعى إلى تجنب «الصحوة» التي يمر بها «العميد»، بعد أن حقق الفوز مرتين في آخر ثلاث مباريات، مقابل فوز واحد له في مرحلة الذهاب.

ويدعم صفوف «الفهود» الوافد الجديد المدافع الجزائري جمال بن العمري، الذي انضم إلى الفريق الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع الوداد المغربي. ويراهن الوصل على خوض المباراة على ملعبه، إذ شهدت التذاكر إقبالاً كبيراً من جمهور «الأصفر» لتقرر إدارة النادي طرح المزيد منها.

في المقابل، يدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على خورفكان بهدف دون رد، ليبتعد بفارق سبع نقاط عن الظفرة صاحب المركز قبل الأخير.

ويسعى النصر لرد الدين إلى الوصل، بعد أن خسر ذهاباً بهدفين مقابل هدف، إلى جانب تحقيق انتصار معنوي في «الديربي» يسهم في تحسين نتائج «الأزرق» في المباريات المقبلة. وغن غياب توزي عن النصر، قال مدرب «العميد»، الكرواتي توميتش، في تصريح صحافي إن «توزي لاعب مهم للغاية، لكنه لديه البديل لتعويض غيابه، وعنده كامل الثقة بلاعبيه لتحقيق الفوز».

الوصل فاز في آخر مباراتين على البطائح ودبا.. والنصر حقق الفوز مرتين في آخر 3 جولات.