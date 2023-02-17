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الامارات | أبوظبي تستضيف «ليدرز» بمشاركة 450 من صناع القرار الرياضي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي أعمال القمة العالمية للقيادات «ليدرز»، في نسختها الجديدة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين في الفترة من الأول إلى الثاني من مارس المقبل بمركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس، وذلك ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي ومبادراته المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضة العالمية.

وتناقش القمة المرتقبة التي يشارك فيها أكثر من 450 من قادة العالميين، أبرز مستجدات الرياضة العالمية بما فيها مستلزمات تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتأثير نجوم الرياضة العالميين في تأجيج حماس الجماهير، كما تناقش القمة العديد من الظواهر الإيجابية في عالم الرياضة والإقبال الشديد التي تشهده بعض الألعاب على وجه الخصوص، إضافة إلى العديد من المحاور المتعلقة بشؤون التسويق والرعاية، والفرق الرياضية، ومختلف الموضوعات المتعلقة بقطاع الرياضة العالمية.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في المؤتمر لاعب أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق سول كامبل، والرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت الدولي جيف ألارديس، والمدير التجاري في أرسنال جولييت سلوت، ونجم «تو تايم إن بي إيه أول ستار» لول دينغ، ولاعبة مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سابقاً ميكائيل سيلفستر، ومديرة السياسة العالمية والعلاقات الاستراتيجية لكرة القدم النسائية سارة غريغوريوس، ومدير كرة القدم روي هودجسون، والرئيس التنفيذي لدوري المحترفين السعودي غاري كوك، وغيرهم من صناع القرار.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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