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الامارات | العين يطلب النقطة 34 من كلباء

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العين يطلب النقطة 34 من كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق العين ضيفاً ثقيلاً على كلباء اليوم، ضمن الجولة الـ17 لدوري أدنوك للمحترفين، وتقام الساعة 17:30. ولا بديل أمام العين عن تحقيق الفوز وبلوغ النقطة 34، للبقاء ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري. ولن تكون المهمة سهلة أمام العين، خصوصاً أن كلباء من الفرق العنيدة، وقد سبق لـ«النمور» تحقيق نتائج مميزة في الموسم الحالي.

ويملك العين 31 نقطة في المركز الرابع، وكلباء 24 نقطة في المركز الثامن. ويسعى كلباء إلى تحقيق المزيد من نقاط الأمان، والبقاء بعيداً عن دائرة الخطر في «قاع الدوري». ويراهن العين على هداف الدوري ونجمه البارز لابا كودجو لتحقيق النتيجة المطلوبة اليوم، رغم قوة دفاع كلباء بوجود عبدالسلام محمد والإيطالي بيسا ومحمد سبيل. وتشهد مباريات العين وكلباء غزارة في الأهداف، ولم يسبق أن تعادلا سلباً من قبل، إذ فاز العين في 10 وكلباء مرتين. وذهاباً فاز العين 3-صفر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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