الامارات | افتتاح أول مركز للألعاب المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أول من أمس، مركز تدريب السباحة والريشة الطائرة في مدرسة دبي الدولية الخاصة في القوز، ضمن خطة الاتحاد في نشر مراكز تدريب الألعاب المدرسية في ثماني رياضات للفئات العمرية من التاسع وحتى 14 عاماً، بهدف تعزيز اكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى العمل على إعداد أبطال رياضيين جدد قادرين على تحقيق الإنجازات الدولية.

ويمثل المركز الموجود ضمن مدرسة دبي الدولية المركز الأول الذي يتم افتتاحه ضمن هذا المشروع، حيث سيبدأ العمل حالياً في إطلاق مراكز في ثلاث رياضات هي: الريشة الطائرة والسباحة وألعاب القوى، على أن يتم افتتاح مراكز أخرى لبقية الرياضات الخمس المدرجة ضمن الألعاب المدرسية تباعاً.

وحضر الافتتاح المدير التنفيذي للاتحاد علي مسري الظاهري، ومدير مدرسة دبي الدولية ومدير الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة الدكتور أكرم زيعور، والأمين العام لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة ناصر خميس، ومدير الموارد البشرية باللجنة الأولمبية الوطنية ناصر بالشالات والمدير الإقليمي لتطوير الريشة الطائرة في الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ايان رايت، ومدير تطوير الريشة الطائرة في اتحاد الإمارات للريشة الطائرة جعفر إبراهيم، ومدرب منتخب الإمارات للسباحة مروان الحتاوي.

من جهته، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: «يتطلع الاتحاد بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من مؤسسات القطاعين التعليمي والرياضي إلى تحقيق أفضل التزام بالتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لدى جميع فئات المجتمع، ويسهم تشجيع الطلبة على ممارسة الرياضية في سن مبكرة في توسيع قاعدة استقطاب المواهب وتعزيز فرص بناء جيل قادر على ترسيخ حضور الدولة على الخارطة الرياضية العالمية». بدوره، أكد علي مسري أن الاتحاد لديه استراتيجية واضحة للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية في الدولة.

وأعلن الاتحاد مطلع الأسبوع الجاري عن بدء العمل في مراكز التدريب الخاصة بثماني رياضات وهي: القوس والسهم، والسباحة، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والجودو، والرماية، والتايكواندو، والمبارزة.

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رياضات سيبدأ العمل حالياً في إطلاق مراكز لها هي: الريشة الطائرة والسباحة وألعاب القوى.