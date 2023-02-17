الامارات | اتحاد التنس ينظم 3 بطولات كبرى للتنس الشاطئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد التنس أنه سينظم ثلاث بطولات كبرى في التنس الشاطئية ضمن خطة الموسم الرياضي 2023، بمجموع جوائز قيمتها 70 ألف دولار، وذلك في العاصمة أبوظبي ورأس الخيمة خلال مارس وأبريل المقبلين، بالتعاون مع لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس وبالتعاون مع ام باور للخدمات الرياضية الراعي الرسمي لبطولات تنس الشاطئية، بحيث تنظم بطولتين في رأس الخيمة خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس المقبل بتصنيف PT200، وتبلغ جوائزهما 30 ألف دولار بواقع 15 ألف دولار لكل بطولة، بينما تقام بطولة أبوظبي الشاطئية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في الأول من أبريل المقبل بتصنيف PT400، وتُعد ثاني بطولة على مستوى العالم بهذا التصنيف العالي، وتبلغ جوائزها 40 ألف دولار.

ووصف الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، تنظيم بطولات تنس الشاطئية في الدولة بأنها «من المكاسب الرياضية المهمة»، وقال في تصريحات صحافية: إن «مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم كان حريصاً على ديمومة تنظيمها وتطويرها من عام لآخر، لا سيما أن نخبة من أفضل لاعبي العالم في تنس الشاطئية سيشاركون في البطولات الثلاث، مما يعكس أهميتها، وتزامناً مع النجاحات التي حققتها البطولات السابقة والأجواء الجميلة التي تتمتع بها الإمارات وسواحلها الشاطئية، التي تُعد ضمن الأبرز عالمياً».