شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: مواجهة الزمالك والمريخ مصيرية واللاعبون تعاهدوا على الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن مواجهة الفريق الأبيض مع المريخ السودانى والمقرر لها في الثالثة عصر غدٍ الجمعة على استاد شهداء بنينا بليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، مصيرية، خصوصا أنها ستكون عنق الزجاجة في مشوار الفريق بالبطولة.

وأكد يوسف خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة الزمالك، أن لاعبى الفريق الأبيض تعاهدوا على الفوز أمام المريخ السودانى وانتزاع الثلاث نقاط من أجل تعويض الخسارة في الجولة الأولى بهدف نظيف أمام شباب بلوزداد الجزائرى، مشيراً إلى أن الجميع هدفه إسعاد جماهير النادى الأبيض ومصالحتهم على الفترة السيئة التي مر بها الفريق على صعيد النتائج خلال الفترة الماضية.

وأوضح "تيجانا" أن الروح الطيبة هي السائدة حالياً داخل معسكر الفريق الأبيض، مؤكداً أن الجميع يشعر بحجم الدعم الكبير الذى يتلقاه الفريق الأبيض من الجماهير المتواجدة في ليبيا، فضلاً عن الاستقال الحافل والمميز الذى تلقته البعثة فور وصولها إلى ليبيا.

وكشف يوسف أن لاعبى الزمالك لديهم إصرار كبير على الفوز أمام المريخ ويعلمون قيمة المواجهة، مؤكداً أنهم يحترموا الفريق السودانى، لافتاً إلى أن فيريرا المدير الفني للفريق عقد محاضرة فنية معهم وتحدث فيها عن نقاط القوة والضعف في المنافس، للعمل عليها في مواجهة الغد.