شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتدرب 3 أيام على استاد التماسيح استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان تحت قيادة مديره الفنى أيمن الرمادى تدريباته على ستاد أسوان على مدار الأيام الثلاثة، الجمعة والسبت والإثنين، بينما يؤدى تدريب وحيد على ملعب نادى أسوان يوم الأحد.

وكان الفريق قد أمضى معسكرا بالقاهرة عقب مباراة الجولة 18 أمام الإتحاد السكندرى لعب خلاله مباراتين وديتين أمام الإسماعيلي وحقق الفوز بهدف دون رد ثم الخسارة وديا أمام طلائع الجيش بهدف وحيد.

وأنهى فريق الكرة الأول بنادى أسوان الرياضى معسكره في القاهرة اليوم الخميس، ومن المقرر أن يصل إلى مدينة أسوان غدا الجمعة ليبدأ استعداداته النهائية لمباراة النادى الأهلى.

ويصل الفريق الجنوبي إلى مدينة أسوان الجمعة قادما من القاهرة ليبدأ إستعداداته النهائية لمباراة النادى الأهلى المقرر لها الثلاثاء 21 فبراير الساعة 2.45 عصرا بإستاد أسوان ضمن مباريات الجولة 19 لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وسعى الجهاز الفنى خلال التجارب الودية تجهيز وتأهيل أكبر عدد من اللاعبين الذين تضمهم قائمة الفريق خاصة بعد إتمام تعاقدات يناير لتحقيق الإنسجام بين العناصر الأساسية والعناصر الجديدة الوافدة.