شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينشر فيديو استقبال الجماهير لبعثة الفريق بالسودان قبل مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي عبر "فيس بوك" فيديو لعدد من جماهير الفريق تؤازر المارد الأحمر خلال وصوله الخرطوم مساء اليوم ،الخميس، لخوض مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى فندق الإقامة بالخرطوم استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

وحرص السفير هاني صلاح، سفير مصر في السودان، ووفد من السفارة، على التواجد في مطار الخرطوم لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، التي وصلت منذ قليل إلى السودان لخوض مواجهة الهلال.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم قبل السفر إلى السودان استعدادًا لمباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا ، وأدى الفريق مرانه على ملعب قطاع الناشئين بمدينة نصر، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل الملعب.

بدأ المران بفقرة إحماء للاعبين وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الهلال، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.