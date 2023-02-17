وصول منتخب نيجيريا استعدادا لأمم أفريقيا للشباب.. صور

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب نيجيريا تحت 20 عاما إلى مصر استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل، ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر والسنغال وموزمبيق.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما والتي تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، وهى استاد القاهرة واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.

منتخب نيجيريا هو الأكثر تتويجا ببطولة أمم أفريقيا للشباب عبر تاريخها، حيث تُوج بـ7 ألقاب، يليه منتخبي مصر وغانا وفي رصيد كل منهما 4 ألقاب.

ويشارك فى البطولة 12 منتخبا، وهم المنتخب المصرى المضيف، وكل من نيجيريا وبنين والسنغال وجامبيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وجنوب السودان وتونس ووسط أفريقيا وجمهورية الكونغو.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويبدآ المنتخب مبارياته 19 فبراير بمواجهة موزمبيق فى مباراة الافتتاح .

ويصعد أول وثاني من كل مجموعة للدور التالي فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، بالإضافة إلى أفضل منتخبين بالمركز الثالث فى المجموعات.