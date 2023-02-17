شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 2 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، بريزنتيشن تعلن إقامة السوبر المصري يوم 5 مايو بـ أبو ظبي .

بريزنتيشن تعلن إقامة السوبر المصري يوم 5 مايو بـ أبو ظبي

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت برئاسة سيف الوزيري إقامة السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل بأبو ظبي، وتقام مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري المصري للموسم المنقضي، والفائز من المباراة النهائية لكأس مصر والتي تجمع الأهلي وبيراميدز.

اتحاد الكرة يحيل أزمة قيد لاعبى الزمالك إلى لجنة التظلمات بعد رد فيفا

نشر اتحاد الكرة بيانا رسميا علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ازمة قيد لاعبي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

منتخب الشباب يتدرب بالكرة الرسمية لبطولة أمم أفريقيا لأول مرة

خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، مرانه اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي في إطار استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.

وزير الرياضة يطمئن على بعثتى الأهلى والزمالك بالسودان وليبيا قبيل مبارياتهم بدورى أبطال أفريقيا

فى إطار متابعاته لاستعدادات الفرق المصرية المشاركة فى مختلف المنافسات القارية، تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى؛ للاطمئنان على بعثة النادى الأهلى وذلك قبيل مباراته المقبلة أمام فريق الهلال السودانى ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال إفريقيا والتى تضم كلاً من "صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني".

الأهلي يصل فندق الإقامة بالسودان استعداداً لملاقاة الهلال بدوري الأبطال

وصلت منذ قليل بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى فندق الإقامة بالخرطوم، وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

الزمالك بالزى التقليدى أمام المريخ فى دورى أبطال أفريقيا

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام المريخ السوداني المقرر لها في الثالثة عصر غدا الجمعة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد شهداء بنينا في ليبيا.

محمد عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك فى مواجهة المريخ السودانى

يعود محمد عواد لحراسة مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال مواجهة المقرر لها غدا الجمعة باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عامر حسين: سأقترح تقليص أندية الدورى.. وأبريل موعد مبدئى لنهائى الكأس

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن تقليص عدد الأندية فى الدورى المصرى الممتاز سيكون عاملا مساعدا للخروج من أزمة ضغط المباريات.