شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز سامسون تحسبا للاستعانة به أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق تحسبا للاستعانة به أمام المريخ السودانى غدا الجمعة حسب سير اللقاء.

ويلتقى الزمالك نظيره المريخ السودانى غدا الجمعة فى الجولة الثانية لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. ويعتمد فيريرا على التونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم الفريق ومن بعده يوسف أسامة نبيه، إلا أنه طلب من جهازه المعاون تجهيز سامسون للاستعانة به فى المباريات الأفريقية، خاصة أنه يتمتع بقوة جسمانية يستطيع من خلالها حسم بعض اللقاءات الخارجية.

وكان الزمالك خسر أولى مواجهاته بدورى أبطال أفريقيا على ملعبه أمام شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شىء، بينما خسر المريخ السودانى أولى مواجهاته أيضا خارج ملعبه بنفس النتيجة أمام الترجى التونسى.

وضمت قائمة الزمالك لهذه المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.