شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا يزور استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، وفدا من اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20عاما وذلك باستاد الإسكندرية. وجرى خلال اللقاء استعراض كافة الجهود التجهيزات قبيل انطلاق مباريات المجموعة الثالثة التى تقام علي ملعب استاد الإسكندرية.
وأكد عامر حسين خلال لقائه الوفد، أن التحضيرات تسير بصورة مثالية لإقامة بطولة متميزة، وتضم المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب كل من تونس، زامبيا، بنين، جامبيا.
وخاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، مرانه اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي في إطار استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.
وأدي اللاعبون مران اليوم لأول مرة بالكرة الرسمية التي ستُلعب بها البطولة ، بعدما تسلم المنتخب 10 كرات للبطولة من اللجنة المنظمة.
وزار وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، صباح اليوم، مقر إقامة منتخب مصر للشباب لشرح التعليمات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل، كما راجع الوفد بيانات جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة البطولة وتسليم بطاقات التعارف الخاصة بهم فى البطولة.