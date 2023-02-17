وفد من اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا يزور استاد الإسكندرية

وخاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، مرانه اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي في إطار استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.

وأدي اللاعبون مران اليوم لأول مرة بالكرة الرسمية التي ستُلعب بها البطولة ، بعدما تسلم المنتخب 10 كرات للبطولة من اللجنة المنظمة.

وزار وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، صباح اليوم، مقر إقامة منتخب مصر للشباب لشرح التعليمات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل، كما راجع الوفد بيانات جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة البطولة وتسليم بطاقات التعارف الخاصة بهم فى البطولة.