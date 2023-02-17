شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يهزم سيراميكا بثنائية فى كأس مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الشباب بالاسماعيلي الفوز علي سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة جمعتهما بالاسماعيلية ضمن منافسات كأس مصر للشباب مواليد 2003.

أحرز هدفي الدراويش عمرو محمد عبد الجابر مدافع الفريق واحد العناصر الصاعدة التي ينتظر الاعتماد عليها في الفريق الأول الاسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

ونجح أيمن خليل المدير الفني الاسماعيلي ومعاونوه علي جمعة المدرب العام وصلاح الحسن مدرب الحراس ومحمد نجيب الادارى في تجهيز عدد كبير من اللاعبين ليكون ذخيرة للفريق الأول أبرزهم اياد العسقلاني وعمرو محمد عبد الجابر وعمر الساعي وعبدالله جمال وعبدالله حسني وعمر طارق.

وكان اللواء أبو بكر الحديدى رئيس الاسماعيلي ونائبه محمد شيحة قد طالبوا أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول للإسماعيلي بالتركيز علي قطاع الناشئين برئاسة أحمد قناوى واعتباره خط الإمداد الاساسي للدراويش واستعادة روح السمسمية للقلعة الصفراء واكتشاف المواهب من ابناء النادى.