شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقر على تجديد عقد مابولولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو الاتحاد السكندرى على عقد جلسة مع الأنجولى مابولولو مهاجم الفريق من أجل تجديد عقده، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية التي غنى عنها في الخط الأمامى لسيد البلد، ويعتمد عليه الجهاز الفني، ويعتبره ركيزة مهمة في الفريق.

واستقرت إدارة نادى سيد البلد على عقد جلسة مع الأنجولى مابولولو سيتم تحديدها خلال اليومين المقبلين لحسم ملف تجديد عقده وذلك بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة الصربي زروان مانولوفيتش الذى تمسك باللاعب وطلب بسرعة تجديد عقده.

في سياق مختلف، استقر مسئولو زعيم الثغر إجراء حوار مع الجميع داخل منظومة نادى الاتحاد السكندرى من مدربين و لاعبين وإداريين وموردي الخدمات المختلفة من أجل تخفيض قيمة تعاقداتهم بنسب مئوية متفاوتة ، و كذلك إعادة الهيكلة الإدارية داخل النادى و ترشيد الإنفاق بوجه عام و بشكل كبير خلال الوقت الراهن من أجل مواجهة التحديات المالية الكبيرة التي تواجه النادي.

وقرر مسئولو سيد البلج وضع جميع هذه الملفات و الموضوعات قيد الدراسة من جانب أعضاء مجلس الإدارة لبحث آليات التنفيذ و سُبل تخفيض و ترشيد الإنفاق بوجه عام ، حيث دعا مجلس الإدارة جميع أبنائه و العاملين به للوقوف صفا واحد و العمل بكل جهد و إخلاص من اجل عبور هذه الأزمة المالية الراهنة.