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القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافى الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ18، وما زال أحمد الشيخ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف ويليه زيزو لاعب الزمالك بثمانية أهداف، ثم رمضان صبحي برصيد 7 أهداف.

وأقيمت اليوم مباراتان مثيرتان بالدوري المصري، حيث حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى في الدقيقة 12 بينما أدرك رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 24 ثم عزز محمد حمدى بالهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 67 .

بينما حقق فريق فيوتشر على فريق حرس الحدود، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. جاء الهدف بعد تسديدة صاروخية من محمد رضا لاعب فريق فيوتشر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ثم بالحارس أحمد السعدني وسكنت المرمى. وجاء ترتيب هدافى الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الـ18 أحمد الشيخ غزل المحلة 9

أحمد سيد زيزو الزمالك 8

رمضان صبحي بيراميدز 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6

رزقي حمرون فاركو 6

جوب مابولولو الاتحاد 6

رفيق كابو فريق إنبي 6

فاجري لاكاي بيراميدز 5

محمد شريف الأهلي 5

جوزيف أوشايا المقاولون 5

مصطفى فتحي بيراميدز 5

مصطفى زيكو حرس الحدود 5