شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهى معسكره بالقاهرة ويتجه لمعقله استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الكرة الأول بنادى أسوان الرياضى معسكره في القاهرة اليوم الخميس، ومن المقرر أن يصل إلى مدينة أسوان غدا الجمعة ليبدأ استعداداته النهائية لمباراة النادى الأهلى.

ويلتقى أسوان نظيره الأهلي الثلاثاء 21 فبراير الساعة 2.45 عصرا باستاد أسوان ضمن مباريات الجولة 19 لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكان الفريق قد أمضى معسكرا بالقاهرة عقب مباراة الجولة 18 أمام الاتحاد السكندرى لعب خلاله مباراتين وديتين أمام الإسماعيلي وحقق الفوز بهدف دون رد ثم الخسارة وديا أمام طلائع الجيش بهدف وحيد.

وسعى الجهاز الفنى خلال التجارب الودية تجهيز وتأهيل أكبر عدد من اللاعبين الذين تضمهم قائمة الفريق، خاصة بعد إتمام تعاقدات يناير لتحقيق الإنسجام بين العناصر الأساسية والعناصر الجديدة الوافدة.

وحقق فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس فوزا وديا علي نظيره اسوان بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على استاد جهاز الرياضة.