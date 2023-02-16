شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يوجه صدمة إلى ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

وأفادت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد، تلقى نبأ صادما قبل مواجهة ليفربول، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "آس الإسبانية" أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، تعرض للإصابة قبل 5 أيام من مواجهة الريدز، وهو ما يهدد مشاركته في المباراة.

وتابعت "بنزيما قد يغيب عن مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، كما يخاطر بالغياب عن اللقاء المرتقب ضد ليفربول في ملعب أنفيلد".

وكان بنزيما من نجوم الفريق الملكي خلال مواجهة إلتشي مساء الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الليجا، وسجل هدفين من ركلتي جزاء.

ويحتل بنزيما، المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الليجا برصيد 11 هدفا، بالتساوي مع خوسيلو لاعب إسبانيول، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.