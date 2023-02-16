شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الباراتايكوندو يتوّج بـ 17 ميدالية وكأسين في بطولة مصر الدولية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب الباراتايكوندو بـ 17 ميدالية متنوعة وكأس المركز الاول للبنين وكأس المركز الاول للبنات ، ببطولة مصر الدولية الاولى للباراتايكوندو، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت الميداليات الـ 17 كالتالي : 5 ميداليات ذهبية أحرزها كل من :- سلمى علي في وزن تحت 52 كجم ، و نوران الشحات في وزن تحت 57 كجم ، ومريم محمود في وزن تحت 65 كجم ، و عبد الرحمن محمود في وزن تحت 70 كجم ، و مصطفى أشرف في وزن فوق 80 كجم.

كما أحرز لاعبي منتخبنا 3 ميداليات فضية أحرزها كل من :- مصطفى يوسف في وزن فوق 80 كجم ، عبد الرحمن إسماعيل في وزن تحت 58 كجم ، و أنس محمد في وزن تحت 80 كجم.

واحرز الـ 9 ميداليات البرونزية كل من :- مصطفى ذكي في وزن تحت 70 كجم ، محمد شعبان في وزن تحت 63 كجم ، يوسف رشوان في وزن تحت 58 كجم ، محمود عبد العال في وزن تحت 63 كجم ، أحمد بدوي في وزن تحت 70 كجم ، أحمد علي في وزن تحت 80 كجم ، أحمد محمد عبد المجيد في وزن تحت 80 كجم ، محمد ناصر في وزن فوق 80 كجم ، و مؤمن عباس في وزن تحت 58كجم .

من جانبه أعرب حازم قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والمشرف العام على منتخبات الباراتايكوندو عن سعادته بنتيجة المنتخب في البطولة خاصة وأنها معتمدة G1 اي تعطي المتوج بالذهبية 10 نقاط في التصنيف الدولي ويحصل الفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية على عدد نقاط أيضا بالتفاوت بين كل ميدالية .

وتابع قنديل فخور بلاعبي منتخبنا الذين حققوا 17ميدالية وكأسين في اول بطولة دولية على أرض مصر ونعد بالمزيد من النتائج المتميزة في البطولات القادمة".

وحصد المنتخب المغربي المركز الثاني للبنين فيما حصد منتخب كوت ديفوار المركز الثالث ، وإحتل المنتخب الهندي المركز الثاني على صعيد منافسات الانسات.

وتعد البطولة هي البطولة الدولية الأولى للباراتايكوندو في مصر ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى ، والبطولة بمشاركة 14دولة هي مصر ، العراق ، المغرب ، اليابان، النيجر ، كوت ديفوار ، أفريقيا الوسطى، السنغال ، الهند ، ليبيا ، هولندا ، تركيا ، الجزائر و الكاميرون .