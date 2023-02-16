شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الباراتايكوندو يتوّج بـ 17 ميدالية وكأسين في بطولة مصر الدولية الأولى والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت الميداليات الـ 17 كالتالي : 5 ميداليات ذهبية أحرزها كل من :- سلمى علي في وزن تحت 52 كجم ، و نوران الشحات في وزن تحت 57 كجم ، ومريم محمود في وزن تحت 65 كجم ، و عبد الرحمن محمود في وزن تحت 70 كجم ، و مصطفى أشرف في وزن فوق 80 كجم.
كما أحرز لاعبي منتخبنا 3 ميداليات فضية أحرزها كل من :- مصطفى يوسف في وزن فوق 80 كجم ، عبد الرحمن إسماعيل في وزن تحت 58 كجم ، و أنس محمد في وزن تحت 80 كجم.
واحرز الـ 9 ميداليات البرونزية كل من :- مصطفى ذكي في وزن تحت 70 كجم ، محمد شعبان في وزن تحت 63 كجم ، يوسف رشوان في وزن تحت 58 كجم ، محمود عبد العال في وزن تحت 63 كجم ، أحمد بدوي في وزن تحت 70 كجم ، أحمد علي في وزن تحت 80 كجم ، أحمد محمد عبد المجيد في وزن تحت 80 كجم ، محمد ناصر في وزن فوق 80 كجم ، و مؤمن عباس في وزن تحت 58كجم .
وتابع قنديل فخور بلاعبي منتخبنا الذين حققوا 17ميدالية وكأسين في اول بطولة دولية على أرض مصر ونعد بالمزيد من النتائج المتميزة في البطولات القادمة".
وحصد المنتخب المغربي المركز الثاني للبنين فيما حصد منتخب كوت ديفوار المركز الثالث ، وإحتل المنتخب الهندي المركز الثاني على صعيد منافسات الانسات.
وتعد البطولة هي البطولة الدولية الأولى للباراتايكوندو في مصر ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى ، والبطولة بمشاركة 14دولة هي مصر ، العراق ، المغرب ، اليابان، النيجر ، كوت ديفوار ، أفريقيا الوسطى، السنغال ، الهند ، ليبيا ، هولندا ، تركيا ، الجزائر و الكاميرون .