- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 18.. صدارة ثلاثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صعد فريقي بيراميدز وفيوتشر لصدارة الدوري المصري بالتساوي مع الأهلي برصيد 37 نقطة، لكن ما زال المارد الأحمر يتصدر بفارق الأهداف ويليه بيراميدز وصيفا وفيوتشر ثالثاً ، كما يتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة.
واقيمت اليوم مباراتين مثيرتين بالدوري المصري، حيث حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى في الدقيقة 12 بينما أدرك رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 24 ثم عزز محمد حمدى بالهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 67 .
بينما حقق فريق فيوتشر على فريق حرس الحدود، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
جاء الهدف بعد تسديدة صاروخية من محمد رضا لاعب فريق فيوتشر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ثم بالحارس أحمد السعدني وسكنت المرمى.
بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول ترتيب مسابقة الدوري بالتساوي مع ألأهلي في عدد النقاط 37 نقطة وبفارق الأهلي كوصيفا للمسابقة، بعدما خاض 18 مباراة فاز فى 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13هدفا.
ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 18