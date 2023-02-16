شكرا لقرائتكم خبر عن "ونش" الزمالك يتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، ونشر الونش صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام من داخل الطائرة المتوجهه إلى السعودية.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمريخ عن ارتداء أبناء ميت عقبة الزي التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر الكامل .

في المقابل يرتدي فريق المريخ السوداني زيه باللون الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأحمر" بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأسود الكامل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.