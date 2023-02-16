شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف دولار سقف راتب رئيس لجنة الحكام خلفا للإنجليزي كلاتنبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو اتحاد الكرة راتبا شهريا قيمته 15 ألف دولار، لرئيس لجنة الحكام المقرر الإعلان عنه في الفترة المقبلة لتولى المهمة خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، ليتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط.

ودخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع خبير تحكيم برتغالي لخلافة كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام بعدما تقدم الأخير باستقالته مؤخرا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن المفاوضات مع الخبير البرتغالي مازالت جارية حتى الآن، بينما يتواجد فى الصورة أيضاً خبير آخر إسباني تحسباً لتعثر المفاوضات مع البرتغالي.

وتقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه مؤخرا وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج وتم قبولها.