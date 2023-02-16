شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباراتى اليوم فى الدورى المصرى فى ختام الأسبوع الـ18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقيمت اليوم مباراتين مثيرتين بالدوري المصري، حيث حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى في الدقيقة 12 بينما أدرك رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 24 ثم عزز محمد حمدى بالهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 67 .

بهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 16 محتلا المركز الخامس عشر .