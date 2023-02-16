شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك الأخير استعداداً لمباراة المريخ السودانى × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الكروى الأول للزمالك استعداداته اليوم الخميس لمواجهة المريخ السودانى في الثالثة عصر غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطول دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها باستاد شهداء بنينا بدولة ليبيا.

وشارك جميع اللاعبون في المران بصورة طبيعية، حيث حرص فيريرا المدير الفني للزمالك على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الخططية والفنية، لتنفيذها في مباراة المريخ، فضلاً عن الاجتماعات المكثفة معهم لإعادة الاتزان والثقة لديهم، بعد تعرضهم للانتقاد، بسبب الخسارة في الجولة الأولى بهدف نظيف أمام شباب بلوزداد الجزائرى.

واقترب التونسى حمزة المثلوثى لاعب الزمالك بناءاً على المران الأخير من قيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة المريخ السودانى بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى ألمت به فى عضلة السمانه وأبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية.

ويعتمد فيريرا المدير الفنى للزمالك على بعض عناصر الخبرة خاصة فى الخط الخلفى نظرا لقوة المنافس الذى يخوض اللقاء أيضا بعد خسارته المباراة الأولى أمام الترجى التونسى بهدف مقابل للاشئ ويسعى لتحسين ترتيبه بالمجموعة على أمل الصعود لدور الثمانية من البطولة.

ويستمر سيف جعفر فى قيادة وسط الزمالك فى مباراته أمام المريخ السودانى خصوصاً بع ظهور بشكل جيد خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام سموحه وانتهت لصالح الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث يعد جعفر البديل الإستراتيجى حاليا للجهاز الفنى بعد رحيل إمام عاشور لميتلاند الدنماركى.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر الكامل ،وفي المقابل يرتدي فريق المريخ السوداني زيه باللون الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأحمر" بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأسود الكامل.