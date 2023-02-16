شكرا لقرائتكم خبر عن أمم إفريقيا للشباب.. 4 بطولات حصاد مصر من البطولة منذ انطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير الأفريقية إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى أسفرت قرعتها عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

حقق منتخب مصر للشباب 4 ألقاب في بطولات الأمم الأفريقية تحت 20 على مدار تاريخه، عبر ما يقرب من 45 عاماً.

وفاز منتخب الشباب بكأس أفريقيا لأول مرة عام 1981، تحت قيادة هاني مصطفى المدير الفني، وحقق منتخبنا اللقب على حساب المنتخب الكاميروني بالفوز 2/ صفر ذهاباً والتعادل 1/1 إياباً في الدور النهائي.

البطولة للمرة الثانية عام 1991 تحت قيادة محمد أبو العز المدير الفني، في البطولة التي نظمتها مصر، والتقى منتخبنا في المباراة النهائية مع ساحل العاج وفاز بهدفين مقابل هدف.

عام 2003 حقق منتخب الشباب لقبه الأفريقي الثالث في بوركينا فاسو ، تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفني، بعد فوزه في المباراة النهائية على ساحل العاج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

اللقب الرابع، في الجزائر 2013، كان يقود المنتخب ربيع ياسين المدير الفني، وحقق منتخبنا اللقب بعد تغلبه على غانا بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.