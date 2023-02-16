عبد الله السعيد رجل مباراة بيراميدز و إنبى بالدورى الممتاز

القاهرة - سامية سيد - أختير عبد الله السعيد صانع العاب فريق بيراميدز أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي بالدوري الممتاز بأختيار رابطة الأندية المحترفة وقدم السعيد مباراة رائعة وساهم مع زملائه في الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وفاز فريق بيراميدز نظيره إنبى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و أحراز الأهداف التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى في الدقيقة 12 بينما إدراك رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 24 ثم عزز محمد حمدى بالهدف الثانى للفريق الازراق في الدقيقة 67 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 16 محتلا المركز الخامس عشر .