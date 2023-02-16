شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يلتقط صورة مع جماهير الأهلي ويعلق: مُحاطين بالحب والدعم في كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بجماهير الأهلي قبل السفر إلى السودان، وعلق مدرب الفريق الأحمر: رحلة جديدة مع تحدي جديد قبل الاقلاع إلى الخرطوم لملاقاة الهلال السوداني في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا محاطين بحب ودعم جماهير الأهلي في كل مكان.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى فندق الإقامة بالخرطوم، وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

وحرص السفير هاني صلاح، سفير مصر في السودان، ووفد من السفارة، على التواجد في مطار الخرطوم لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، التي وصلت منذ قليل إلى السودان لخوض مواجهة الهلال.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم قبل السفر إلى السودان استعدادًا لمباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا ، وأدى الفريق مرانه على ملعب قطاع الناشئين بمدينة نصر، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل الملعب.