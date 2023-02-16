شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على إنبى بثنائية و يحتل وصافة الدورى .. فيديو و صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى في الدقيقة 12 بينما أدرك رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 24 ثم عزز محمد حمدى بالهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 67 .

بهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 16 محتلا المركز الخامس عشر .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامه من قبل لاعبى فريق بيراميدز حيث ظهرت خطورة الفريق عن طريق عبدالله السعيد و رمضان صبحى و مصطفى فتحى بينما هجمات فريق إنبى عن طريق رفيق كابو و أحمد أمين "أوفا" .

و خاض فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود صابر - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: رمضان صبحي

و بينما خاض فريق إنبى بقيادة تامرمصطفى بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: على فوزى،خالد رضا،أحمد كالوشا،مصطفى دويدار

خط الوسط: ناصر مودى،مصطفى شكشك،أحمد العجوز،محمد عبد العاطى

خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا"



مباراة بيراميدز و إنبى (1)



مباراة بيراميدز و إنبى (2)



مباراة بيراميدز و إنبى (3)