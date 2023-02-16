ترتيب الدوري السعودي بعد نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - يتواصل الصراع على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بين ثلاث أندية " الاتحاد والشباب والنصر"، حيث تتساوى في عدد النقاط بالتزامن مع الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

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وفاز الاتحاد في الجولة الحالية على الاتفاق بثلاثية مستحقة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي، والحال نفسه مع الشباب الذي قاز على أبها بهدفين دون رد، بينما ينتظر النصر مباراته مع التعاون غدا الجمعة، لمواصلة التنافس على قمة

الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد والشباب قمة الدوري السعودي بواقع 40 نقطة ويحل خلفهما النصر بفارق ثلاث نقاط مع العلم أنه سيعلم مع التعاون كما هو مذكور سلفا.

وعلى الجانب الأخر يتذيل العدالة والباطن جدول ترتيب الدوري السعودي بواقع 10 نقاط للأول وثلاث للأخير، وبالنتائج الحالية فهما الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى.