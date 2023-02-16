بمشاركة تريزيجيه.. طرابوزن يهزم بازل بدوري المؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق نادي طرابزون سبورت التركي الفوز على نظيرة بازل السويسري بهدف دون مقابل، في لقاء شهد مشاركة النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجية، بالمواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد ميديكال بارك ستاديوم.

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تريزيجية يقود طرابزون للفوز على بازل

وواجه الفريق التركي نظيرة السويسري ضمن مواجهات دور خروج المغلوب من دوري المؤتمر الأوروبي، والتي شهدت مشاركة تريزيجية في اللقاء بشكل كامل.

سجل هدف طرابزون سبور اليوم اللاعب يانز ستروجير لارسن في الدقيقة 65 من عمر

اللقاء، لتنتهي المواجهة يفوز الفريق التركي بهدف نظيف.

وشارك تريزيجية في اللقاء منذ البداية في مركز الجناح الأيسر، في لقاء شهد بطاقة صفراء وحيد على اللاعب إيمانويل سيوبيس، في لقاء شهد سيطرة كاملة من قبل الفريق التركي على مجريات اللقاء لكنه لم يتمكن من استثمار الفرص الكثيرة التي قام بها في اللقاء.

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