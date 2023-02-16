وفد النصر الليبي يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة المريخ السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - قام وفد من نادي النصر الليبي بزيارة بعثه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فندق الإقامة بليبيا، وكان في استقباله أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكره وإسماعيل يوسف مدير الكرة.

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وفد النصر الليبي يزور بعثة الزمالك

تكون الوفد من انس صدقى نائب رئيس النادي وصالح الهمالي عضو مجلس الإدارة ورابطة مشجعي نادي النصر، وفى نهايه الزياره تم تبادل الدروع التذكاريه بين ناديي الزمالك والنصر.

وأعرب نائب رئيس نادي النصر عن سعادته بتواجد الزمالك في ليبيا وأكد على جاهزية ناديه لتقديم كافه الإمكانيات لخدمة بعثة الأبيض وتمنى التوفيق للزمالك في الفترة المقلة.

ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني في الثالثة عصر غدا الجمعة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد شهداء بنينا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

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