برشلونة ومانشستر يونايتد.. تعادل مثير في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل نتيجة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

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بادر برشلونة بتسجيل هدف التقدم ماركوس ألونسو في الدقيقة 50، ثم أدرك مانشستر يونايتد التعادل سريعا بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق ماركوس راشفورد.

ورد مانشستر يونايتد بهدف ثان مع الدقيقة 59 بهدف عن طريق الخطأ سجله كوندي مدافع برشلونة في مرماه، قبل أن يرد النادي الكتالوني بهدف التعادل في الدقيقة 76 بتوقيع رافينيا.

ويتجدد اللقاء بين مانشستر يونايتد وبرشلونة في جولة الحسم بمباراة الإياب، يوم الخميس الموافق 23 فبراير الجاري، على ملعب أولدترافورد بمدينة مانشستر الانجليزية، لحسم صاحب بطاقة العبور إلى دور

ربع النهائي ببطولة الدوري الاوروبي.

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

فى خط الدفاع: أرون وان بيساكا، رافائيل فاران، لوك شاوك، تايريل مالاسيا.

فى خط الوسط: كاسميرو، فريد، برونو فيرنانديز.

فى الهجوم: ماركوس راشفورد، فوتر ويجورست، جادون

سانشو.

تشكيل برشلونة

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

فى خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

فى خط الوسط: فرانك كيسيه - فرينكي دي يونج - بابلو جافي- بيدري جونزاليس.

فى الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.