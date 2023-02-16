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الاتحاد السعودي يهزم الاتفاق بثلاثية في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادى اتحاد جدة الفوز على نظيره الاتفاق، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد،  ، فى اللقاء الذى جمع بينهما، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 17 ببطولة الدوري السعودي

 

أهداف المباراة..

سجل هدف التقدم لفريق اتحاد جدة السعودي اللاعب هليدر كوستا فى الدقيقة 19، واضاف رومارينهو الهدف الثاني فى الدقيقة 59، وعزز بالهدف الثالث اللاعب كمارا فى الدقيقة 67 لتنتهى المباراة بثلاثية نظيفة مقابل لا شيء.

 

ولعب الثنائي المصري احمد حجازى وطارق حامد  المحترف ضمن

صفوف الاتحاد السعودي بقائمة الفريق الاساسية التى خاضت المباراة بدوري روشن السعودي.

 

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وجاء تشكيل الاتحاد السعودي كالتالى:

  

فى حراسة المرمى: جروهي. 

 

فى خط الدفاع: أحمد حجازي، شراحيلي، الشنقيطي هوساوي. 

 

فى خط الوسط: طارق حامد، كورنادو و برونو هنريكي. 

 

فى الهجوم: رومارينيو، هيلدر كوستا و البيشي. 

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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