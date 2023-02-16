برشلونة يواجه شبح الهبوط للدرجة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من القلق وسط جماهير برشلونة الإسباني بعدما ترددت أنباء تُشير لتورط إدارات النادي الكتالوني السابقة والحالية في تلاعب مالي يخص حكام الليجا خلال الخمسة عشر سنة الماضية.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة دفع لإنريجيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام بالليجا ما يقرب من 1.4 مليون يورو في ثلاثة مواسم، عندما كان يقود مباريات الفريق تحكيميًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارات برشلونة السابقة والحالية بقيادة بارتيميو ولابورتا متورطة في هذا الفساد بين البارسا ولجنة الحكام.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عالمية أن برشلونة يواجه خطر الهبوط للدرجة الثانية بالليجا.

بينما أوضحت التقارير أن السبب في ذلك يعود للأموال التي دفعها البارسا للحكام، والتي اعتبرتها لجنة التحقيق غير مبرر.

ويعد الحكم نيجريرا رابع أكثر

حكم طرد عدد من لاعبي ريال مدريد في التاريخ، عندما كان يُحكم مباريات الملكي، بواقع 9 لاعبين.

كما أنه ثالث أكثر حكم تم اختياره لإدارة مباريات لريال مدريد، بواقع 35 مباراة على الأقل، بينما يملك الميرينجي أسوأ نسبة هزائم في وجوده كحكم.

الجدير بالذكر أن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 56 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني ب 48 نقطة، وريال سوسيداد ثالث الترتيب ب 42 نقطة، وأتلتيكو مدريد رابعًا ب 38 نقطة.

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