سفير مصر بالسودان يستقبل بعثة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية بدولة السودان رفقة وفد من السفارة المصرية هناك، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد وصولها إلى مطار الخرطوم مساء اليوم الخميس، استعدادًا لملاقاة الهلال بعد غدٍ السبت في ثاني جولات بطولة أفريقيا .

وتواجد رفقة السفير المصري كل من السفير هاني صلاح والمستشارين ريم الدهشان ونور البنا ، لاستقبال البعثة الحمراء.

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ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ، في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت ، بعد أن تأجلت الجولة الأولى للأهلي أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر في منافسات بطولة

​مجموعة الأهلي ..

كأس العالم للأندية التي أقيمت في دولة المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.وتولى العامري فاروق نائب رئيس الأهلي رئاسة بعثة الفريق الأحمر بالسودان.

ويشارك الأهلي في المنافسات الأفريقية بالمجموعة الثانية إلى جانب "الهلال السوداني ، صن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني" .

وفي أولى الجولات تعرض الفريق السوداني للهزيمة خارج أرضه بهدف من دون رد أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

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