رابطة الزمالك فى ليبيا تكرم البعثة قبل مباراة المريخ

ياسر رشاد - القاهرة - كرمت رابطة جماهير نادي الزمالك في ليبيا بعثة القلعة البيضاء المتواجدة هناك في إطار التحضيرات لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسلّم أحمد رشدي رئيس رابطة الزمالك فى ليبيا والدكتور محمود بوزيان، والإعلاميين عياد العشيبي، وإسماعيل الشريف، درع الرابعة إلى

أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالفريق الأول بالنادي.

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ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني في الثالثة عصر غدا الجمعة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد شهداء بنينا في ليبيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.