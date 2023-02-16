إمام عاشور على مقاعد بدلاء ميتييلاند أمام سبورتينج لشبونة

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد النجم المصري الدولي إمام عاشور لاعب فريق ميتييلاند الدانماركي، على مقاعد بدلاء فريقه في

تشكيل اليوم لمواجهة سبورتينج لشبونة البرتغالي، والتي من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد جوزية الفالادي.

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إمام عاشور على مقاعد بدلاء ميتييلاند:

يتواجد إمام عاشور على مقاعد بدلاء ميتييلاند الدانماركي أمام سبورتينج لشبونة بالوري الأوروبي من مواجهات دور خروج المغلوب.

يتواجد النجم المصري على مقاعد بدلاء فريقه في

الظهور الأول له، بعدما انتقل لصفوفه في الميركاتو الشتوي المنتهي، قادمًا من صفوف فريق نادي الزمالك.

ولم يشارك النجم الدولي المصري في تدريبات الفريق سوى في مرات قليلة حتى الآن في الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يشارك اللاعب بداية من الشوط الثاني في اللقاء.

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